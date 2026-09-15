В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады

Во вторник утром, 15 сентября, россияне атакуют Киев дронами. В городе уже неоднократно слышались взрывы и известно о первых последствиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал Воздушных сил ВСУ.
"Желтый уровень опасности. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении КГВА в 05:25.
Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали, что в Киевской области были зафиксированы реактивные дроны, летевшие в направлении Киева и затем фиксировавшиеся над столицей.
Приблизительно в 05:34 и затем 05:42 в городе были слышны звуки взрывов.
Обновлено в 06:50
Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что враг попал дроном по АЗС в Дарницком районе города. Известно об одном пострадавшем.
Также он добавил, что в Оболонском районе предварительно попадание в складские помещения.
По состоянию на 05:49 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в нескольких областях.
Напомним, что россияне в последнее время стали намного чаще атаковать Киев, хоть и была временная пауза в ударах.
В частности, город подвергся атаке утром 10 сентября. Тогда в Голосеевском районе была атакована АЗС и пострадали несколько человек. Вечером того же дня из-за очередного обстрела был поврежден бизнес-центр, а также офисное здание.
Также мы писали, что в ночь на 11 сентября из-за дроновой атаки возник пожар в девятиэтажке в Днепровском районе города.