RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

В Киеве прогремели громкие взрывы, дроны попали в АЗС и склады

05:49 15.09.2026 Вт
2 мин
Что известно об атаке РФ на Киев?
aimg Эдуард Ткач
Фото: людей призвали перейти в укрытие (facebook.com/DSNS.GOV.UA)

Во вторник утром, 15 сентября, россияне атакуют Киев дронами. В городе уже неоднократно слышались взрывы и известно о первых последствиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram КГВА и канал Воздушных сил ВСУ.

"Желтый уровень опасности. В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города пройти до ближайших укрытий", - говорилось в сообщении КГВА в 05:25.

Параллельно Воздушные силы ВСУ фиксировали, что в Киевской области были зафиксированы реактивные дроны, летевшие в направлении Киева и затем фиксировавшиеся над столицей.

Приблизительно в 05:34 и затем 05:42 в городе были слышны звуки взрывов.

Обновлено в 06:50

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram написал, что враг попал дроном по АЗС в Дарницком районе города. Известно об одном пострадавшем.

Также он добавил, что в Оболонском районе предварительно попадание в складские помещения.

Где объявили тревогу

По состоянию на 05:49 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в нескольких областях.

Обстрелы Киева

Напомним, что россияне в последнее время стали намного чаще атаковать Киев, хоть и была временная пауза в ударах.

В частности, город подвергся атаке утром 10 сентября. Тогда в Голосеевском районе была атакована АЗС и пострадали несколько человек. Вечером того же дня из-за очередного обстрела был поврежден бизнес-центр, а также офисное здание.

Также мы писали, что в ночь на 11 сентября из-за дроновой атаки возник пожар в девятиэтажке в Днепровском районе города.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
КиевОбстрел КиеваВойна в Украине