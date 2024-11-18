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У Києві призупинено рух фунікулера: в чому причина

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, сьогодні, 18 листопада, тим часово зупинено рух фунікулера. Усе через відсутність електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київпастранс".

Як пояснюють у "Київпастранс", рух фунікулера призупинено через відсутність світла. 

Інші подробиці щодо відновлення його руху - не уточнюються. 

Київський фунікулер

Київський фунікулер - це один із символів столиці України, що з’єднує Верхнє місто (біля Михайлівської площі) з Подолом (Контрактовою площею). Його відкрили 7 травня 1905 року. Вперше фунікулер назвали "Михайлівським електричним підйомом" через його близькість до Михайлівського Золотоверхого монастиря.

За час існування фунікулер неодноразово модернізували. Зокрема, у 1928, 1958 і 1984 роках замінювали вагони та вдосконалювали технічні системи. Сьогодні він залишається популярним як серед туристів, так і серед місцевих жителів, забезпечуючи швидке й мальовниче сполучення між історичними районами міста.

РБК-Україна розповідало про те, як працює київський фунікулер та скільки коштує проїзд

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Київ