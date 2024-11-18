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В Киеве приостановлено движение фуникулера: в чем причина

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, сегодня, 18 ноября, тем временно остановлено движение фуникулера. Все из-за отсутствия электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Київпастранс".

Как объясняют в "Киевпастранс", движение фуникулера приостановлено из-за отсутствия света. 

Другие подробности относительно возобновления его движения - не уточняются. 

Киевский фуникулер

Киевский фуникулер - это один из символов столицы Украины, соединяющий Верхний город (возле Михайловской площади) с Подолом (Контрактовой площадью). Его открыли 7 мая 1905 года. Впервые фуникулер назвали "Михайловским электрическим подъемом" из-за его близости к Михайловскому Златоверхому монастырю.

За время существования фуникулер неоднократно модернизировали. В частности, в 1928, 1958 и 1984 годах заменяли вагоны и совершенствовали технические системы. Сегодня он остается популярным как среди туристов, так и среди местных жителей, обеспечивая быстрое и живописное сообщение между историческими районами города.

РБК-Украина рассказывало о том, как работает киевский фуникулер и сколько стоит проезд

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Киев