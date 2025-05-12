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У Києві призначили голів Дарницької та Солом'янської РДА: що про них відомо

Ілюстративне фото: у Києві призначили голів Дарницької та Солом'янської РДА (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів підтримав проєкти розпоряджень президента Володимира Зеленського щодо призначення голів Дарницької та Солом'янської районних державних адміністрацій (РДА) Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".

Щодо призначення: 

  • Дарницьку районну державну адміністрацію у Києві очолить Ковтунов Олександр Володимирович
  • Солом'янську районну державну адміністрацію у Києві очолить Мовенко Сергій Олександрович

Олександр Ковтунов 

Як пишуть ЗМІ, Ковтунов здобував освіту в Олександрійському медичному училищі. 

Працював санітаром  палатного інфекційного відділення дитячої обласної лікарні у Кропивницькому. 

Також був товарознавцем, інженером по менеджменту. У 2001-му став комерційним директором у приватному підприємстві (ПП) "Кіровоградська нефтяна компанія". Зокрема очолював посаду керівника товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ)  "”Еталон Плюс". 

У 2012-му став радником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Після цього обіймав посаду заступника начальника Державної екоінспекції у Кіровоградській області й директора департаменту екології та природних ресурсів. 

З квітня 2022-го, як пишуть ЗМІ, Ковтунов був заступником голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Сергій Мовенко 

Мовенко, згідно з повідомленням ЗМІ, здобував освіту у: 

  • Міжрегіональній академії управління персоналом; 
  • Київському національному економічнім університеті імені Вадима Гетьмана. 

У вересні 2008-го почав працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, а з 2013-го до 2015 року перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України. 

З 2019 року служив у Національній поліції України.

 У 2020-му, з липня по вересень, обіймав посаду заступника голови Маневицької районної державної адміністрації.  Після цього до листопада 2024-го був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації (ОДА). 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів нещодавно призначив трьох заступників голові Міністерства оборони Рустему Умєрову.

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