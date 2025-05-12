У Києві призначили голів Дарницької та Солом'янської РДА: що про них відомо

Кабінет міністрів підтримав проєкти розпоряджень президента Володимира Зеленського щодо призначення голів Дарницької та Солом'янської районних державних адміністрацій (РДА) Києва.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Уряд Online".
Щодо призначення:
Як пишуть ЗМІ, Ковтунов здобував освіту в Олександрійському медичному училищі.
Працював санітаром палатного інфекційного відділення дитячої обласної лікарні у Кропивницькому.
Також був товарознавцем, інженером по менеджменту. У 2001-му став комерційним директором у приватному підприємстві (ПП) "Кіровоградська нефтяна компанія". Зокрема очолював посаду керівника товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "”Еталон Плюс".
У 2012-му став радником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Після цього обіймав посаду заступника начальника Державної екоінспекції у Кіровоградській області й директора департаменту екології та природних ресурсів.
З квітня 2022-го, як пишуть ЗМІ, Ковтунов був заступником голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.
Мовенко, згідно з повідомленням ЗМІ, здобував освіту у:
У вересні 2008-го почав працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, а з 2013-го до 2015 року перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України.
З 2019 року служив у Національній поліції України.
У 2020-му, з липня по вересень, обіймав посаду заступника голови Маневицької районної державної адміністрації. Після цього до листопада 2024-го був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації (ОДА).
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Кабінет міністрів нещодавно призначив трьох заступників голові Міністерства оборони Рустему Умєрову.
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