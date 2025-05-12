У Києві призначили голів Дарницької та Солом'янської РДА: що про них відомо

Щодо призначення:

Дарницьку районну державну адміністрацію у Києві очолить Ковтунов Олександр Володимирович ;

; Солом'янську районну державну адміністрацію у Києві очолить Мовенко Сергій Олександрович.

Олександр Ковтунов

Як пишуть ЗМІ, Ковтунов здобував освіту в Олександрійському медичному училищі.

Працював санітаром палатного інфекційного відділення дитячої обласної лікарні у Кропивницькому.

Також був товарознавцем, інженером по менеджменту. У 2001-му став комерційним директором у приватному підприємстві (ПП) "Кіровоградська нефтяна компанія". Зокрема очолював посаду керівника товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "”Еталон Плюс".

У 2012-му став радником голови Кіровоградської обласної державної адміністрації. Після цього обіймав посаду заступника начальника Державної екоінспекції у Кіровоградській області й директора департаменту екології та природних ресурсів.

З квітня 2022-го, як пишуть ЗМІ, Ковтунов був заступником голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Сергій Мовенко

Мовенко, згідно з повідомленням ЗМІ, здобував освіту у:

Міжрегіональній академії управління персоналом;

Київському національному економічнім університеті імені Вадима Гетьмана.

У вересні 2008-го почав працювати в Державній кримінально-виконавчій службі України, а з 2013-го до 2015 року перебував на посадах рядового та начальницького складу в органах внутрішніх справ України.

З 2019 року служив у Національній поліції України.

У 2020-му, з липня по вересень, обіймав посаду заступника голови Маневицької районної державної адміністрації. Після цього до листопада 2024-го був першим заступником голови Волинської обласної державної адміністрації (ОДА).