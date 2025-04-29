ua en ru
Вт, 29 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Кабмін призначив нових заступників Умєрова: що про них відомо

Вівторок 29 квітня 2025 12:40
UA EN RU
Кабмін призначив нових заступників Умєрова: що про них відомо Фото: Рустем Умєров, голова Міністерства оборони України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України призначив трьох заступників голові Міністерства оборони Рустему Умєрову з метою посилення управлінської команди відомства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Умєрова.

Сергій Боєв

Боєва призначено на посаду першого заступника голови Міністерства оборони України. Перед цим він очолював посаду заступника Умєрова з питань міжнародної взаємодії та партнерств.

На новій посаді він координуватиме всі напрямки роботи заступників міністра.

За словами Умєрова, сьогодні головним завданням є сформувати цілісну стратегію дій:

  • задоволення нагальних потреб армії;
  • розбудови моделі Future Force - Сил оборони майбутнього, які створюють Міністерством оборони та Генеральним штабом (Генштаб).

Микола Шевцов

Шевцов обійме посаду заступника міністра оборони з питань логістики та закупівель.

Як розповів голова відомства, раніше Шевцов очолював Головне управління логістики Генштабу Збройних сил України (ЗСУ). Також завдяки його зусиллям вдалось налагодити ефективні механізми постачання й забезпечення військ на фронті.

Тепер головним завданням для Шевцова стане подальша реформа закупівель та постійна робота з ринком та виробниками. Разом з Агенцією оборонних закупівель (АОЗ) та Державним оператором тилу (ДОТ) працюватимуть над скороченням часу для забезпечення бійців, спрощуючи бюрократичні процедури та цифровізуючи процеси.

Олександр Козенко

Козенка призначено заступником міністра оборони з питань європейської інтеграції.

Раніше Козенко здобував вищу освіту у Київському національному економічному університеті. Працював у сфері цивільної авіації та обіймав керівні посади в низці міжнародних компаній.

З листопада 2023-го був радником міністра оборони України та відповідав за розвиток державної авіації. Перед цим обіймав посаду радника голови Офісу президента (ОП).

На новій посаді Козенко відповідатиме за:

  • просування євроінтеграційного напряму в Міністерстві оборони;
  • поглиблення співпраці з інституціями Європейського союзу (ЄС);
  • адаптацію оборонного сектору України до стандартів ЄС і НАТО.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України Рустем Умєров
NEWS
Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі
Горіла база відпочинку, є поранені: скільки дронів РФ атакували Київ і область вночі
DAILY
Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна Два дні з артилеристами 44-ї бригади: що відбувається на Запорізькому напрямку