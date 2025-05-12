RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп

В Киеве назначили глав Дарницкой и Соломенской РГА: что о них известно

Иллюстративное фото: в Киеве назначили глав Дарницкой и Соломенской РГА (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Кабинет министров поддержал проекты распоряжений президента Владимира Зеленского о назначении глав Дарницкой и Соломенской районных государственных администраций (РГА) Киева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Правительство Online".

Относительно назначения:

  • Дарницкую районную государственную администрацию в Киеве возглавит Ковтунов Александр Владимирович;
  • Соломенскую районную государственную администрацию в Киеве возглавит Мовенко Сергей Александрович.

Александр Ковтунов

Как пишут СМИ, Ковтунов получал образование в Александрийском медицинском училище.

Работал санитаром палатного инфекционного отделения детской областной больницы в Кропивницком.

Также был товароведом, инженером по менеджменту. В 2001-м стал коммерческим директором в частном предприятии (ЧП) "Кировоградская нефтяная компания". В частности возглавлял должность руководителя общества с ограниченной ответственностью (ООО) ""Эталон Плюс".

В 2012-м стал советником председателя Кировоградской областной государственной администрации. После этого занимал должность заместителя начальника Государственной экоинспекции в Кировоградской области и директора департамента экологии и природных ресурсов.

С апреля 2022-го, как пишут СМИ, Ковтунов был заместителем председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации.

Сергей Мовенко

Мовенко, согласно сообщению СМИ, получал образование в:

  • Межрегиональной академии управления персоналом;
  • Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

В сентябре 2008-го начал работать в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, а с 2013-го до 2015 года находился на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел Украины.

С 2019 года служил в Национальной полиции Украины.

В 2020-м, с июля по сентябрь, занимал должность заместителя председателя Маневицкой районной государственной администрации. После этого до ноября 2024-го был первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации (ОГА).

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Кабинет министров недавно назначил трех заместителей главе Министерства обороны Рустему Умерову.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевРайонная государственная администрация