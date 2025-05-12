В Киеве назначили глав Дарницкой и Соломенской РГА: что о них известно

Относительно назначения:

Дарницкую районную государственную администрацию в Киеве возглавит Ковтунов Александр Владимирович ;

; Соломенскую районную государственную администрацию в Киеве возглавит Мовенко Сергей Александрович.

Александр Ковтунов

Как пишут СМИ, Ковтунов получал образование в Александрийском медицинском училище.

Работал санитаром палатного инфекционного отделения детской областной больницы в Кропивницком.

Также был товароведом, инженером по менеджменту. В 2001-м стал коммерческим директором в частном предприятии (ЧП) "Кировоградская нефтяная компания". В частности возглавлял должность руководителя общества с ограниченной ответственностью (ООО) ""Эталон Плюс".

В 2012-м стал советником председателя Кировоградской областной государственной администрации. После этого занимал должность заместителя начальника Государственной экоинспекции в Кировоградской области и директора департамента экологии и природных ресурсов.

С апреля 2022-го, как пишут СМИ, Ковтунов был заместителем председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации.

Сергей Мовенко

Мовенко, согласно сообщению СМИ, получал образование в:

Межрегиональной академии управления персоналом;

Киевском национальном экономическом университете имени Вадима Гетьмана.

В сентябре 2008-го начал работать в Государственной уголовно-исполнительной службе Украины, а с 2013-го до 2015 года находился на должностях рядового и начальствующего состава в органах внутренних дел Украины.

С 2019 года служил в Национальной полиции Украины.

В 2020-м, с июля по сентябрь, занимал должность заместителя председателя Маневицкой районной государственной администрации. После этого до ноября 2024-го был первым заместителем председателя Волынской областной государственной администрации (ОГА).