ua en ru
Пт, 23 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

У Києві приспустять головний прапор України: що сталось

П'ятниця 23 січня 2026 14:04
UA EN RU
У Києві приспустять головний прапор України: що сталось Головний прапор України у Києві тимчасово приспустять (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 23 січня, у Києві тимчасово приспустять головний і найбільший прапор України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.

Чому прапор у столиці приспустять

Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у Києві приспустять тимчасово - через прогнозований на сьогодні (23 січня) сніг.

Громадянам повідомили, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов - для збереження полотнища від можливого:

  • обмерзання;
  • пошкодження.

"Під час снігопаду прапор приспускають, оскільки волога й сніг збільшують вагу полотнища та навантаження на трос і лебідку, що може призвести до пошкоджень", - пояснили у КМДА.

У Києві приспустять головний прапор України: що сталосьПублікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)

Чим особливий головний прапор України

Головний (а також найбільший) державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року - напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня.

Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".

Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.

Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.

Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:

  • або через погіршення погодних умов;
  • або для проведення регламентних робіт.

Прогноз погоди по Києву та області

Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода по місту Києву та Київській області сьогодні - хмарна. Ймовірний невеликий сніг.

На дорогах - подекуди ожеледиця. Вітер - східний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря вдень при цьому:

  • у Києві - 5-7 градусів морозу;
  • по області - 2-7 градусів морозу.

У Києві приспустять головний прапор України: що сталосьПрогноз погоди для Києва та області на сьогодні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Нагадаємо, раніше мешканців і гостей Києва попередили, що в одному з районів міста може бути забруднення повітря.

Тим часом в Українському гідрометеорологічному центрі розповіли, чи правда, що погодні умови взимку можуть впливати на погіршення якості повітря (його забруднення) у містах.

Читайте також, чому -25 градусів взимку - не аномалія, та чи загрожує Україні "сибірський вибух".

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр КМДА Київ Погода в Україні Негода в Україні Снігопад Погода в Києві Погода на день Метеоролог
Новини
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Переговори в Абу-Дабі: все про першу тристоронню зустріч України, США та РФ
Аналітика
Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредит МВФ під загрозою? Україна хоче змінити умови програми через ФОПів