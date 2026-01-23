У Києві приспустять головний прапор України: що сталось
Сьогодні, 23 січня, у Києві тимчасово приспустять головний і найбільший прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА) у Facebook.
Чому прапор у столиці приспустять
Згідно з інформацією КМДА, головний прапор України у Києві приспустять тимчасово - через прогнозований на сьогодні (23 січня) сніг.
Громадянам повідомили, що прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов - для збереження полотнища від можливого:
- обмерзання;
- пошкодження.
"Під час снігопаду прапор приспускають, оскільки волога й сніг збільшують вагу полотнища та навантаження на трос і лебідку, що може призвести до пошкоджень", - пояснили у КМДА.
Публікація КМДА (скриншот: facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Чим особливий головний прапор України
Головний (а також найбільший) державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року - напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня.
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни.
Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають:
- або через погіршення погодних умов;
- або для проведення регламентних робіт.
Прогноз погоди по Києву та області
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, погода по місту Києву та Київській області сьогодні - хмарна. Ймовірний невеликий сніг.
На дорогах - подекуди ожеледиця. Вітер - східний, зі швидкістю 5-10 м/с.
Температура повітря вдень при цьому:
- у Києві - 5-7 градусів морозу;
- по області - 2-7 градусів морозу.
Прогноз погоди для Києва та області на сьогодні (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
