У Києві приспустили найбільший прапор України: що сталось

У середу, 20 листопада, у Києві приспустили найбільший прапор України.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу КМДА у Telegram.
У Київській міській державній адміністрації розповіли, що головний прапор України було приспущено через несприятливі погодні умови.
"За прогнозами Українського гідрометцентру, в Києві очікуються шквали вітру 15-20 м/с", - уточнили у КМДА.
За інформацією КО "Київзеленбуд", прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов.
Допис КМДА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Згідно з прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, в середу, 20 листопада, у Києві та області - хмарно з проясненням. Без істотних опадів
Водночас синоптики попереджають громадян про небезпечні метеорологічні явища - південний вітер (7-12 м/с) із поривами до 15-20 м/с.
"І рівень небезпечності, жовтий", - уточнили в УкрГМЦ.
Температура по області:
У Києві вночі 0-2 градуси за Цельсієм, вдень - близько 10 градусів тепла.
Попередження про небезпечні метеорологічні явища (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В цілому ж Укргідрометцентр ще раніше прогнозував різке погіршення погоди - складні погодні умови на території України очікують у період від середи, 20 листопада, до орієнтовно неділі, 24 листопада.
Тим часом синоптик УкрГМЦ Наталія Птуха у коментарі РБК-Україна розповіла, що в Києві буде сніг "у два заходи".
Нагадаємо, найбільший державний прапор України встановили в Києві у серпні 2020 року (напередодні Дня державного прапора, що відзначається щорічно 23 серпня).
Його було розміщено на території Меморіального комплексу "Національний музей історії України у Другій світовій війні".
Споруда флагштока - заввишки майже 90 метрів і важить 32 тонни. Тим часом розмір полотнища прапора - 16 на 24 метри.
Інколи головний прапор України, встановлений на київських пагорбах, приспускають через погіршення погодних умов або ж для проведення регламентних робіт.
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