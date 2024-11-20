В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

В среду, 20 ноября, в Киеве приспустили самый большой флаг Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.
В Киевской городской государственной администрации рассказали, что главный флаг Украины был приспущен из-за неблагоприятных погодных условий.
"По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с", - уточнили в КГГА.
По информации КО "Киевзеленстрой", флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.
Пост КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)
Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в среду, 20 ноября, в Киеве и области - облачно с прояснениями. Без существенных осадков
В то же время синоптики предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях - южном ветре (7-12 м/с) с порывами до 15-20 м/с.
"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.
Температура по области:
В Киеве ночью 0-2 градуса по Цельсию, днем - около 10 градусов тепла.
Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
В целом же Укргидрометцентр еще раньше прогнозировал резкое ухудшение погоды - сложные погодные условия на территории Украины ожидают в период со среды, 20 ноября, до ориентировочно воскресенья, 24 ноября.
Тем временем синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что в Киеве будет снег "в два захода".
Напомним, самый большой государственный флаг Украины был установлен в Киеве в августе 2020 года (накануне Дня государственного флага, который отмечается ежегодно 23 августа).
Он был размещен на территории Мемориального комплекса "Национальный музей истории Украины во Второй мировой войне".
Сооружение флагштока - высотой почти 90 метров и весит 32 тонны. Тем временем размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Иногда главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают из-за ухудшения погодных условий или для проведения регламентных работ.
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