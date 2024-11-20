В Киеве приспустили самый большой флаг Украины: что случилось

Почему и как надолго приспустили самый большой флаг Украины

В Киевской городской государственной администрации рассказали, что главный флаг Украины был приспущен из-за неблагоприятных погодных условий.

"По прогнозам Украинского гидрометцентра, в Киеве ожидаются шквалы ветра 15-20 м/с", - уточнили в КГГА.

По информации КО "Киевзеленстрой", флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий.

Пост КГГА (скриншот: t.me/KyivCityOfficial)

Какую погоду прогнозируют в Киеве и области

Согласно прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, в среду, 20 ноября, в Киеве и области - облачно с прояснениями. Без существенных осадков

В то же время синоптики предупреждают граждан об опасных метеорологических явлениях - южном ветре (7-12 м/с) с порывами до 15-20 м/с.

"І уровень опасности, желтый", - уточнили в УкрГМЦ.

Температура по области:

ночью - от 4 градусов тепла до 1 градуса мороза

днем - от 7 до 12 градусов выше нуля

В Киеве ночью 0-2 градуса по Цельсию, днем - около 10 градусов тепла.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

В целом же Укргидрометцентр еще раньше прогнозировал резкое ухудшение погоды - сложные погодные условия на территории Украины ожидают в период со среды, 20 ноября, до ориентировочно воскресенья, 24 ноября.

Тем временем синоптик УкрГМЦ Наталья Птуха в комментарии РБК-Украина рассказала, что в Киеве будет снег "в два захода".