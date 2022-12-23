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У Києві припиняють роботу трамваї і тролейбуси, але є альтернатива

Фото: київський міський голова Віталій Кличко (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Тетяна Зарембо

Через дефіцит електроенергії замість трамваїв і тролейбусів на всіх маршрутах курсують автобуси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал київського міського голови Віталія Кличка

Як зазначив мер Києва, замість наземного електротранспорту у столиці вийшли на лінію 222 автобуси, які замінили 38 тролейбусних маршрутів і 17 - трамвайних.

"Загалом сьогодні на 126 автобусних маршрутах міста працюють 440 автобусів. Це - весь рухомий склад, що є в наших автопарках", - підкреслив Кличко.

Крім того, пасажирські перевезення забезпечують приватні перевізники - на 98 маршрутах працюють загалом 846 автобусів.

"Метро в Києві працює. Наразі відкрито 50 станцій із 52. Дві станції - "Гідропарк" і "Дніпро" - тимчасово закриті", - наголосив міський голова.

І додав, що 20 грудня у столиці було відкрито станції метро "Хрещатик" та "Майдан Незалежності", яки були зачинені з початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну.

Після обстрілів 16 грудня РБК-Україна повідомляло, що у столиці замість метро і наземного електротранспорту пустили автобуси.

А 20 грудня зранку у київському метрополітені стався збій. Причиною тому були різкі перепади напруги.

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