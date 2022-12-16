У Києві замість метро і електротранспорту ходитимуть автобуси: список рейсів

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок масового ракетного обстрілу України росіянами, було пошкоджено обєкти енергоструктури. Через дефіцит електроенергії роботу наземного та підземного електротранспорту в Києві було призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію .

В адміністрації повідомили, що наразі підземні станції метро працюють в режимі укриття. Вхід на станції для укриття здійснюватиметься тільки через вхідну групу дверей, вихідна група буде зачинена. Це потрібно для заходів безпеки, що здійснюють правоохоронні органи

Наземні станції метро будуть зачинені, це:

“Лісова”;

“ Чернігівська”;

“Дарниця”;

“Лівобережна”.

Рух метрополітену призупинено до кінця дня.

На заміну метро та електротранспорту вийдуть автобуси. Вони курсуватимуть як за постійними схемами, так і за додатковими.

Ознайомитись з повним списком додаткових рейсів можна в документі нижче: