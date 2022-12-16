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У Києві замість метро і електротранспорту ходитимуть автобуси: список рейсів

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Київ, П'ятниця 16 грудня 2022 19:40
У Києві замість метро і електротранспорту ходитимуть автобуси: список рейсів Фото: У Києві замість метро і електротранспорту ходитимуть автобуси (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 16 грудня, внаслідок масового ракетного обстрілу України росіянами, було пошкоджено обєкти енергоструктури. Через дефіцит електроенергії роботу наземного та підземного електротранспорту в Києві було призупинено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацію.

В адміністрації повідомили, що наразі підземні станції метро працюють в режимі укриття. Вхід на станції для укриття здійснюватиметься тільки через вхідну групу дверей, вихідна група буде зачинена. Це потрібно для заходів безпеки, що здійснюють правоохоронні органи

Наземні станції метро будуть зачинені, це:

  • “Лісова”;
  • “ Чернігівська”;
  • “Дарниця”;
  • “Лівобережна”.

Рух метрополітену призупинено до кінця дня.

На заміну метро та електротранспорту вийдуть автобуси. Вони курсуватимуть як за постійними схемами, так і за додатковими.

Ознайомитись з повним списком додаткових рейсів можна в документі нижче:

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко спрогнозував терміни відновлення водопостачання та світла у столиці після сьогоднішнього російського обстрілу.

Раніше ми писали, затримується рух 28 потягів, "Укрзалізниця" наводить оперативну інформацію щодо затримки потягів через пошкодження енергетичної інфраструктури залізниці..

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Київ метро автобуси
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