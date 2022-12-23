В Киеве прекращают работу трамваи и троллейбусы, но есть альтернатива

Как отметил мэр Киева, вместо наземного электротранспорта в столице вышли на линию 222 автобуса, заменившие 38 троллейбусных маршрутов и 17 - трамвайных.

"В общей сложности сегодня на 126 автобусных маршрутах города работают 440 автобусов. Это - весь подвижной состав, который есть в наших автопарках", - подчеркнул Кличко.

Кроме того, пассажирские перевозки обеспечивают частные перевозчики - на 98 маршрутах работают всего 846 автобусов.

"Метро в Киеве работает. В настоящее время открыто 50 станций из 52. Две станции - "Гидропарк" и "Днепр" - временно закрыты", - заметил городской голова.

И добавил, что 20 декабря в столице были открыты станции метро "Хрещатик" и "Майдан Незалежности", закрытые с начала широкомасштабного вторжения России в Украину.