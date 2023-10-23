UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві "прикрутили" опалення: у чому причина

Фото: опалення у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Києві система теплопостачання наразі працює на мінімальних параметрах. Рішення "зменшити" опалення у будинках столиці пов'язане з температурними умовами на вулиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську раду.

"На сьогодні система теплопостачання Києва працює на мінімально допустимих параметрах, враховуючи зовнішню температуру повітря", - йдеться у заяві.

Як зазначила столична влада, це дозволяє "не допустити охолодження будинків, якби вони взагалі залишалися без тепла".

Також у міськраді зазначили, що більшість житлового фонду Києва, а також усі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Вони передбачають оперативне регулювання теплоносія та автоматично обмежують подачу тепла у теплі дні.

"Наприклад, у школах на час канікул опалення буде призупинене", - додала влада Києва.

Зазначимо, що за даними Українського гідрометцентру, у Києві 23 жовтня стовпчики термометрів вдень показуватимуть +14+16 градусів, а вночі +11+13.

Опалювальний сезон у Києві

Нагадаємо, у Києві ще 9 жовтня почали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури - такі, як лікарні, школи та сади за заявками їхніх керівників.

Вже 16 жовтня у столиці почали підключати до тепла житлові будинки. Для запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко нещодавно заявив про те, що до початку цього тижня опалення у столиці буде подано до кожного будинку.

Більше про те, як регіони готуються до опалювального сезону 2023/2024 - читайте у матеріалі РБК-Україна.

До речі, кілька днів тому у Львові вирішили відключити централізоване опалення через значне потепління.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОпалювальный сезон