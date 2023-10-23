У Києві "прикрутили" опалення: у чому причина

"На сьогодні система теплопостачання Києва працює на мінімально допустимих параметрах, враховуючи зовнішню температуру повітря", - йдеться у заяві.

Як зазначила столична влада, це дозволяє "не допустити охолодження будинків, якби вони взагалі залишалися без тепла".

Також у міськраді зазначили, що більшість житлового фонду Києва, а також усі навчальні заклади оснащені індивідуальними тепловими пунктами. Вони передбачають оперативне регулювання теплоносія та автоматично обмежують подачу тепла у теплі дні.

"Наприклад, у школах на час канікул опалення буде призупинене", - додала влада Києва.

Зазначимо, що за даними Українського гідрометцентру, у Києві 23 жовтня стовпчики термометрів вдень показуватимуть +14+16 градусів, а вночі +11+13.

Опалювальний сезон у Києві

Нагадаємо, у Києві ще 9 жовтня почали підключати до тепла об'єкти соціальної інфраструктури - такі, як лікарні, школи та сади за заявками їхніх керівників.

Вже 16 жовтня у столиці почали підключати до тепла житлові будинки. Для запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів.

Додамо, що мер Києва Віталій Кличко нещодавно заявив про те, що до початку цього тижня опалення у столиці буде подано до кожного будинку.