Стало відомо, коли кожен будинок у Києві буде підключено до опалення

До початку наступного тижня опалення в Києві буде подано в кожен будинок. Системі необхідно "розігнатися".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка в ефірі національного телемарафону .

За його словами, у Києві найбільша в Європі система центрального опалення.

"Для того, щоб вона повністю підключилася, потрібен приблизно тиждень. Щоб система "розігналася", - сказав мер міста.

Також він уточнив, що до кінця цього тижня - початку наступного тижня кожен будинок у Києві буде з опаленням.

Опалювальний сезон у Києві

Нагадаємо, у Києві ще 9 жовтня почали підключати до тепла об’єкти соціальної інфраструктури - такі, як лікарні, школи та садки за заявками їхніх керівників.

Зазначимо, що раніше Кличко повідомляв про те, що опалювальний сезон у столиці опинився під загрозою зриву через заборгованість, яку держава досі не компенсувала. Проте пізніше мер Києва зазначив, що столиця виконала всі заплановані роботи для початку опалювального сезону вчасно.

Вже 16 жовтня у Києві почали підключати до тепла житлові будинки. Для повного запуску централізованого теплопостачання потрібно кілька днів.

Більше про те, як регіони готуються до опалювального сезону 2023/2024 - читайте у матеріалі РБК-Україна.