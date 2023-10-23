В Киеве "прикрутили" отопление: в чем причина

"На сегодняшний день система теплоснабжения Киева работает на минимально допустимых параметрах, учитывая внешнюю температуру воздуха", - говорится в заявлении.

Как отметили столичные власти, это позволяет "не допустить охлаждения домов, если бы они вообще оставались без тепла".

Также в горсовете отметили, что большинство жилищного фонда Киева, а также все учебные заведения оснащены индивидуальными тепловыми пунктами. Они предусматривают оперативную регулировку теплоносителя и автоматически ограничивающие подачу тепла в теплые дни.

"К примеру, в школах на время каникул отопление будет приостановлено", - добавили власти Киева.

Отметим, что по данным Украинского гидрометцентра, в Киеве 23 октября столбики термометров днем будут показывать +14 +16 градусов, а ночью +11 +13.

Отопительный сезон в Киеве

Напомним, в Киеве еще 9 октября начали подключать к теплу объекты социальной инфраструктуры - такие, как больницы, школы и сады по заявкам их руководителей.

Уже 16 октября в столице начали подключать к теплу жилые дома. Для полного запуска централизованного теплоснабжения требуется несколько дней.

Добавим, что мэр Киева Виталий Кличко недавно заявил о том, что к началу этой недели отопление в столице будет подано в каждый дом.