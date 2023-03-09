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У Києві превентивно застосували екстрені відключення світла

Фото: в Києві застосували екстренні відключення світла (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В четвер, 9 березня, у якості превентивного заходу в Києві застосували екстренні відключення світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.

"Ранок. Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивний крок, як ви всі пам’ятаєте", - написав він.

Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.

Також під час обстрілу в Київській області спрацювала ППО.

Пізніше в Києві пролунав вибух у Голосіївському районі.

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