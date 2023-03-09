У Києві превентивно застосували екстрені відключення світла
Фото: в Києві застосували екстренні відключення світла (GettyImages)
В четвер, 9 березня, у якості превентивного заходу в Києві застосували екстренні відключення світла.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook генерального директора енергетичної компанії Yasno Сергія Коваленка.
"Ранок. Через атаку ворога застосовуються екстрені відключення світла. Це превентивний крок, як ви всі пам’ятаєте", - написав він.
Нагадаємо, що російські окупанти у ніч на 9 березня завдають ракетних ударів по містах України. Оголошена повітряна тривога.
Також під час обстрілу в Київській області спрацювала ППО.
Пізніше в Києві пролунав вибух у Голосіївському районі.
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