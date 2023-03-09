В Киеве превентивно применили экстренные отключения света

В четверг, 9 марта, в качестве превентивной меры в Киеве применили экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.

"Утро. Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это превентивный шаг, как вы все помните", - написал он.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.

Позже в Киеве раздался взрыв в Голосеевском районе.

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