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В Киеве превентивно применили экстренные отключения света

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Четверг 09 марта 2023 06:38
В Киеве превентивно применили экстренные отключения света Фото: в Киеве применили экстренные отключения света (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В четверг, 9 марта, в качестве превентивной меры в Киеве применили экстренные отключения света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook генерального директора энергетической компании Yasno Сергея Коваленко.

"Утро. Из-за атаки врага применяются экстренные отключения света. Это превентивный шаг, как вы все помните", - написал он.

Напомним, что российские кафиры в ночь на 9 марта наносят ракетные удары по городам Украины. Объявлена воздушная тревога.

Также при обстреле в Киевской области сработало ПВО.

Позже в Киеве раздался взрыв в Голосеевском районе.

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