Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Києві вдруге оголосили тривогу, РФ атакує Україну "Шахедами": де загроза

Фото: росіяни атакують Україну дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони "Шахед". У Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу, працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ, Карту повітряних тривог, начальника КМВА Тимура Ткаченка і мера столиці Віталія Кличка.

Близько півночі перші групи безпілотників були зафіксовані у Черкаській, Дніпропетровській та Харківській областях.

О 00:25 дрони рухалися в Обухівському та Білоцерківському районах Київської області з півдня, а також на півночі Одещини, курсом на Вінничину.

Близько 01:00 ворожі "Шахеди" зафіксували у Бориспільському та Фастівському районах Київської області. Цілі також рухалися з півночі Кіровоградської області в напрямку Київської області.

Загроза ударів по Києву

У Києві перший сигнал тривоги було оголошено о 01:07, дрони рухалися на місто з півдня.

"У столиці працюють сили ППО по ворожих БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - зазначив Кличко.

Ткаченко повідомив про загрозу ударних безпілотників для столиці та порадив жителям перебувати в укриттях до відбою.

О 01:17 у Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

"Звуки, які ви могли чути - робота наших Сил оборони в області. Для Києва без загроз", - повідомив Ткаченко.

Оновлено 01:26

О 01:23 у Києві знову оголосили повітряну тривогу.

"Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Ткаченко повідомив про дрони над лівим берегом столиці.

О 01:36 на околицях Києва було чути вибухи через роботу сил ППО.

Станом на 02:33 карта повітряних тривог України виглядала так:

Повітряна атака росіян

Нагадаємо, близько півночі російські терористи завдали 10 ударів по Запоріжжю. Внаслідок атаки у місцях прильотів спалахнули пожежі, пошкоджені приватні будинки, є загиблий і поранені.

Ввечері 14 вересня загарбники вдарили по центру Краматорська авіабомбами ФАБ-250. Постраждали 19 людей.

Загалом від початку року над українськими атомними електростанціями було зафіксовано сотні ворожих ракет і ударних дронів.

Атака дронів