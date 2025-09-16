RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве во второй раз объявили тревогу, РФ атакует Украину "Шахедами": где угроза

Фото: россияне атакуют Украину дронами "Шахед" (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы запустили в направлении Украины ударные дроны "Шахед". В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога, работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ, Карту воздушных тревог, начальника КГВА Тимура Ткаченко и мэра столицы Виталия Кличко.

Около полуночи первые группы беспилотников были зафиксированы в Черкасской, Днепропетровской и Харьковской областях.

В 00:25 дроны двигались в Обуховском и Белоцерковском районах Киевской области с юга, а также на севере Одесской области, курсом на Винничину.

Около 01:00 вражеские "Шахеды" зафиксировали в Бориспольском и Фастовском районах Киевской области. Цели также двигались с севера Кировоградской области в направлении Киевской области.

Угроза ударов по Киеву

В Киеве первый сигнал тревоги был объявлен в 01:07, дроны двигались на город с юга.

"В столице работают силы ПВО по вражеским БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - отметил Кличко.

Ткаченко сообщил об угрозе ударных беспилотников для столицы и посоветовал жителям находиться в укрытиях до отбоя.

В 01:17 в Киеве объявили отбой воздушной тревоги.

"Звуки, которые вы могли слышать - работа наших Сил обороны в области. Для Киева без угроз", - сообщил Ткаченко.

Обновлено 01:26

В 01:23 в Киеве снова объявили воздушную тревогу.

"Киев - в районе города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях!", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

Ткаченко сообщил о дронах над левым берегом столицы.

В 01:36 в окрестностях Киева были слышны взрывы из-за работы сил ПВО.

По состоянию на 02:33 карта воздушных тревог Украины выглядела так:

Воздушная атака россиян воздушная атака россиян

Напомним, около полуночи российские террористы нанесли 10 ударов по Запорожью. В результате атаки в местах прилетов вспыхнули пожары, повреждены частные дома, есть погибший и раненые.

Вечером 14 сентября захватчики ударили по центру Краматорска авиабомбами ФАБ-250. Пострадали 19 человек.

В целом, с начала года над украинскими атомными электростанциями было зафиксировано сотни вражеских ракет и ударных дронов.

