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У Києві працювала ППО

Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві під час повітряної тривоги працювали засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться у повідомленні.

 

Нагадаємо, в ніч проти 11 жовтня Росія атакує територію України за допомогою ударних безпілотників. У Київській області працювали засоби протиповітряної оборони.

Ввечері 10 жовтня вибухи пролунали в Одесі. Незадовго до вибухів військові попередили про загрозу "балістики" з боку Криму.

Також 10 жовтня на нафтобазі у Феодосії, яку нещодавно атакували Збройні сили України, спалахнула ще одна цистерна. Пожежа там триває вже чотири дні.

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Війна Росії проти УкраїниКиїв