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У Київській області працює ППО

П'ятниця 11 жовтня 2024 03:03
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У Київській області працює ППО Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Київській області під час повітряної тривоги працювали засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

До цього в області було оголошено повітряну тривогу через атаку ударних БПЛА.

Нагадаємо, ввечері 10 жовтня вибухи пролунали в Одесі. Незадовго до вибухів військові попередили про загрозу "балістики" з боку Криму.

Також 10 жовтня на нафтобазі у Феодосії, яку нещодавно атакували Збройні сили України, спалахнула ще одна цистерна. Пожежа там триває вже чотири дні.

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