У Київській області працює ППО

У Київській області під час повітряної тривоги працювали засоби протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

До цього в області було оголошено повітряну тривогу через атаку ударних БПЛА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ввечері 10 жовтня вибухи пролунали в Одесі. Незадовго до вибухів військові попередили про загрозу "балістики" з боку Криму.

Також 10 жовтня на нафтобазі у Феодосії, яку нещодавно атакували Збройні сили України, спалахнула ще одна цистерна. Пожежа там триває вже чотири дні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.