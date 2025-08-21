У Києві працює ППО по ворожих безпілотниках, - Кличко

Обстріл України 21 серпня

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 21 серпня, РФ здійснила масовану атаку на територію України, застосувавши ударні безпілотники типу "Шахед", крилаті ракети та аеробалістичні ракети типу "Кинджал".

Так, серія вибухів Львів та Львівська область. Також зафіксовано ракетний удар по Мукачеву на Закарпатті, де одна з ракет влучила у місцеве підприємство. Станом на ранок рятувальники продовжували ліквідацію наслідків інциденту, ліквідовуючи пожежі та наслідки вибухів.

Місцева влада попередила жителів регіонів про можливе забруднення повітря внаслідок нічної атаки та закликала не відкривати вікна, щоб зменшити ризик для здоров’я.

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку, зазначив, що цієї ночі російська армія встановила один зі своїх божевільних антирекордів, атакувавши сотні об’єктів в Україні. Було застосовано понад 570 ударних дронів та десятки крилатих ракет.

Детально про те, що відомо про масовану атаку – читайте у матеріалі РБК-Україна.