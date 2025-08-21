RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве работает ПВО по вражеским беспилотникам, - Кличко

Фото: в Киеве работает ПВО по вражеским беспилотникам (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Киеве работают силы противовоздушной обороны по вражескому ударному беспилотнику. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Тelegram Воздушных сил ВСУ.

"В Голосеевском районе столицы работают силы ПВО по вражеским дронам. Находитесь в укрытиях", - отметил Виталий Кличко.

Отметим, что в 13:05 в столице объявили воздушную тревогу из-за угрозы вражеских беспилотников.

 

Обстрел Украины 21 августа

Напомним, что сегодня ночью, 21 августа, РФ осуществила массированную атаку на территорию Украины, применив ударные беспилотники типа "Шахед", крылатые ракеты и аэробаллистические ракеты типа "Кинжал".

Так, серия взрывов Львов и Львовская область. Также зафиксирован ракетный удар по Мукачево на Закарпатье, где одна из ракет попала в местное предприятие. По состоянию на утро спасатели продолжали ликвидацию последствий инцидента, ликвидируя пожары и последствия взрывов.

Местные власти предупредили жителей регионов о возможном загрязнении воздуха в результате ночной атаки и призвали не открывать окна, чтобы уменьшить риск для здоровья.

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя атаку, отметил, что этой ночью российская армия установила один из своих сумасшедших антирекордов, атаковав сотни объектов в Украине. Было применено более 570 ударных дронов и десятки крылатых ракет.

Подробно о том, что известно о массированной атаке - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевПВО