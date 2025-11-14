У Києві працює ППО: ворог атакує столицю дронами

"У Києві лунає повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА. Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги", - йшлося у повідомленні о 23:50.

Водночас Повітряні сили ЗСУ попередили, що в напрямку Києва, Черкас та Полтави летять дрони росіян. Вже через 10 хвилин у столиці почала працювати протиповітряна оборона.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - додали у КМВА о 00:00.

Де оголосили тривогу

Станом на 00:07 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал тривоги продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Вінницькій, Кропивницькій, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запорозькій, Херсонській та Донецькій областях.