В Киеве работает ПВО: враг атакует столицу дронами

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 23:50.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Киева, Черкасс и Полтавы летят дроны россиян. Уже через 10 минут в столице начала работать противовоздушная оборона.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - добавили в КГВА в 00:00.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кропивницкой, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.