В Киеве работает ПВО: враг атакует столицу дронами

Фото: людей призвали перейти в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 14 ноября российские оккупанты пытаются атаковать Киев дронами. В столице работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В Киеве звучит воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА. Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги", - говорилось в сообщении в 23:50.

В то же время Воздушные силы ВСУ предупредили, что в направлении Киева, Черкасс и Полтавы летят дроны россиян. Уже через 10 минут в столице начала работать противовоздушная оборона.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - добавили в КГВА в 00:00.

Где объявили тревогу

По состоянию на 00:07 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал тревоги продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Винницкой, Кропивницкой, Николаевской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Донецкой областях.

Массированная атака дронов по Украине

Напомним, что этой ночью враг массированно атакует Украину ударными беспилотниками. Вражеские БпЛА были зафиксированы уже во многих регионах, и Воздушные силы ВСУ фиксируют залет новых дронов.

Детально о том, где фиксируются вражеские БпЛА - читайте в материале РБК-Украина.

