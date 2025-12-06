У Києві працює ППО: ворог атакує ракетами "Кинджал" та балістикою

Масований атака на Київ 29 листопада

У ніч на 29 листопада Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні та Києву. Загалом було випущено понад 30 ракет і майже 600 дронів.

Атака тривала всю ніч і ранок: приблизно о першій ночі столицю накрили ударами балістичних ракет, а після 6:30 ранку у напрямку Києва полетіли крилаті ракети, що атакували місто з усіх боків.

Близько 7:00 злетіли носії аеробалістичних "Кинджалів", які також завдали ударів поблизу столиці.

Спочатку повідомлялося про двох загиблих, інформація про постраждалих оновлювалася впродовж дня.

Майже в усіх районах столиці зафіксовано пошкодження. Частина Києва залишилася без світла, на правому березі виникли проблеми з водопостачанням. Пожежі в різних частинах міста вдалося повністю ліквідувати лише вдень.