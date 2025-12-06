RU

В Киеве работает ПВО: враг атакует ракетами "Кинжал" и баллистикой

Фото: работа ПВО (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

Киев под комбинированной ракетной атакой. Работает ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на на Воздушные силы ВСУ в Telegram и главу КМВА Тимура Ткаченко.

"В столице работает ПВО. Оставайтесь в укрытиях. Город под вражеской атакой", - предупредил глава КГВА.

Воздушные силы ВСУ информировали о скоростных целях на Киевщину.

В ночь на 6 декабря в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К. Вся Украина стала "красной".

Впоследствии Воздушные силы ВСУ и мониторинговые каналы писали об атаке баллистическими ракетами и "Кинжалами".

 

Массированная атака на Киев 29 ноября

В ночь на 29 ноября Россия нанесла массированный комбинированный удар по Украине и Киеву. Всего было выпущено более 30 ракет и почти 600 дронов.

Атака продолжалась всю ночь и утро: примерно в час ночи столицу накрыли ударами баллистических ракет, а после 6:30 утра в направлении Киева полетели крылатые ракеты, атаковавшие город со всех сторон.

Около 7:00 взлетели носители аэробаллистических "Кинжалов", которые также нанесли удары вблизи столицы.

Сначала сообщалось о двух погибших, информация о пострадавших обновлялась в течение дня.

Почти во всех районах столицы зафиксированы повреждения. Часть Киева осталась без света, на правом берегу возникли проблемы с водоснабжением. Пожары в разных частях города удалось полностью ликвидировать только днем.

