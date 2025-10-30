UA

У Києві працює ППО: росіяни атакують столицю дронами

Фото: людей закликали бути в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Росіяни в ніч на 30 жовтня намагаються атакувати Київ дронами. В столиці працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської міської військової адміністрації.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - йшлося у повідомленні о 00:48.

Водночас Повітряні сили ЗСУ писали, що навколо міста зафіксовано ворожі дрони, а згодом вони вже були в районі міста. Тепер в столиці працює ППО.

"Сили ППО працюють над ліквідацією загрози в небі над столицею. Залишайтеся в укриттях до офіційного сигналу про відбій тривоги", - додали у КМВА.

Напередодні була інформація, що сили ППО працювали у Київській області.

Де оголосили тривогу

Станом на 01:37 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Миколаївській, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріли Києва

Нагадаємо, минулих вихідних, 25 і 26 жовтня, росіяни дві ночі поспіль атакували столицю.

У суботу ворог запустив по столиці балістичні ракети. В результаті атаки наслідки фіксувалися в Деснянському, Дніпровському та Дарницькому районах. На лівому березі столиці були пожежі. Також була інформація про жертви та постраждалих.

В ніч на неділю ворог запустив по столиці ударні дрони. В результаті обстрілу були пошкоджені і частково зруйновані будинки, а якщо говорити в цілому про наслідки - їх фіксували в Деснянському, Оболонському та Дарницькому районах. Відомо, що постраждало 33 людини і ще троє загинули.

КиївППОВійна в Україні