Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

В Киеве работает ПВО: россияне атакуют столицу дронами

Фото: людей призвали быть в укрытии (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне в ночь на 30 октября пытаются атаковать Киев дронами. В столице работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Киевской городской военной администрации.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - говорилось в сообщении в 00:48.

В то же время Воздушные силы ВСУ писали, что вокруг города зафиксированы вражеские дроны, а затем они уже были в районе города. Теперь в столице работает ПВО.

"Силы ПВО работают над ликвидацией угрозы в небе над столицей. Оставайтесь в укрытиях до официального сигнала об отбое тревоги", - добавили в КГВА.

Накануне была информация, что силы ПВО работали в Киевской области.

Где объявили тревогу

По состоянию на 01:37 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областях.

Война в Украине