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В Киеве работала ПВО из-за дроновой атаки (обновлено)

Киев, Вторник 05 ноября 2024 06:42
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В Киеве работала ПВО из-за дроновой атаки (обновлено) Фото: мобильная огневая группа ВСУ (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве сегодня утром, 5 ноября, была начата работа сил и средств противовоздушной обороны. Украинские военные работают по вражеским беспилотникам.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на мэра столицы Виталия Кличко.

По словам Киевского городского головы, боевая работа по отражению воздушной атаки проходит в Оболонском районе города.

О работе ПВО в Киеве он заявил около половины седьмого утра.

"Силы ПВО работают на Оболони", - говорится в заявлении мэра в Telegram-канале.

Кроме того, жителей столицы просят не покидать укрытия до отбоя тревоги.

Обновлено: отбой тревоги

Около 07.15 стало известно об отбое угрозы в Киеве из-за возможной вражеской воздушной атаки.

Атаки дронов РФ на Киев и область

Напомним, перед этим, около шести часов утра, в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы дронов противника. Также сигнал по воздушной атаке перед этим раздавался в столице поздно вечером накануне.

Добавим, тогда также сообщалось о работе ПВО в Киеве, но в Голосеевском районе.

Кроме того, боевая работа защитников неба продолжается и в Киевской области, где фиксировали ударные беспилотники противника типа "Шахед".

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Киев ПВО Атака дронов
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