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У Києві працює ППО, безпілотник рухається в напрямку центру міста

Ілюстративне фото: у Києві та низці областей оголошена повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У Києві, а також низці інших областей оголошено повітряну тривогу. У столиці попереджають про роботу протиповітряної оборони (ППО) по ворожому дрону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

Станом на 09:52 повітряну тривогу оголошено у: 

  • Києві; 
  • Київській області; 
  • Черкаській області; 
  • Кіровоградській області; 
  • Полтавській області;
  • Сумській області. 

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:52 (alerts.in.ua) 

Причина повітряної тривоги 

"Увага! Київ - у північній частині міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ). 

Зокрема попереджають про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією у Донецькій та Сумській областях. 

У Києві працює ППО 

За словами міського голови Віталія Кличка, у Києві працюють сили ППО. Наразі ворожий безпілотник рухається в напрямку центру міста. 

Відбій повітряної тривоги у Києві 

Станом на 10:03 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги. 

Обстріли України 

Від початку повномасштабної війни Російська Федерації (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України, застосовуючи для своїх терористичних цілей ракети, безпілотники, а також керовані авіаційні бомби.

Як приклад, у ніч на 16 грудня росіяни запустили 49 дронів типу Shahed й безпілотники інших типів. Тоді ж протиповітряна оборона знищила 27 БпЛА. Зокрема 19 дронів не досягли своїх цілей й були локаційно втрачені.  

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КиївВійна в УкраїніПовітряна тривога