У Києві працює ППО, безпілотник рухається в напрямку центру міста

Станом на 09:52 повітряну тривогу оголошено у:

Києві;

Київській області;

Черкаській області;

Кіровоградській області;

Полтавській області;

Сумській області.

Фото: карта повітряних тривог станом на 09:52 (alerts.in.ua)

Причина повітряної тривоги

"Увага! Київ - у північній частині міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях", - пишуть Повітряні сили Збройних сил України (ЗСУ).

Зокрема попереджають про пуски керованих авіаційних бомб (КАБ) тактичною авіацією у Донецькій та Сумській областях.

У Києві працює ППО

За словами міського голови Віталія Кличка, у Києві працюють сили ППО. Наразі ворожий безпілотник рухається в напрямку центру міста.

Відбій повітряної тривоги у Києві

Станом на 10:03 у Києві оголосили про відбій повітряної тривоги.

Обстріли України

Від початку повномасштабної війни Російська Федерації (РФ) регулярно атакує інфраструктуру України, застосовуючи для своїх терористичних цілей ракети, безпілотники, а також керовані авіаційні бомби.

Як приклад, у ніч на 16 грудня росіяни запустили 49 дронів типу Shahed й безпілотники інших типів. Тоді ж протиповітряна оборона знищила 27 БпЛА. Зокрема 19 дронів не досягли своїх цілей й були локаційно втрачені.