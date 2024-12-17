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В Киеве работает ПВО, беспилотник движется в направлении центра города

Иллюстративное фото: в Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве, а также ряде других областей объявлена воздушная тревога. В столице предупреждают о работе противовоздушной обороны (ПВО) по вражескому дрону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

По состоянию на 09:52 воздушная тревога объявлена в:

  • Киеве;
  • Киевской области;
  • Черкасской области;
  • Кировоградской области;
  • Полтавской области;
  • Сумской области.

Фото: карта воздушных тревог по состоянию на 09:52 (alerts.in.ua)

Причина воздушной тревоги

"Внимание! Киев - в северной части города вражеские БпЛА. Находитесь в укрытиях", - пишут Воздушные силы Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В частности предупреждают о пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой и Сумской областях.

В Киеве работает ПВО 

По словам городского головы Виталия Кличко, в Киеве работают силы ПВО. Сейчас вражеский беспилотник движется в направлении центра города. 

Отбой воздушной тревоги в Киеве 

По состоянию на 10:03 в Киеве объявили об отбое воздушной тревоги. 

Обстрелы Украины 

С начала полномасштабной войны Российская Федерации (РФ) регулярно атакует инфраструктуру Украины, применяя для своих террористических целей ракеты, беспилотники, а также управляемые авиационные бомбы (УАБ).

 В качестве примера, в ночь на 16 декабря россияне запустили 49 дронов типа Shahed и беспилотники других типов. Тогда же противовоздушная оборона уничтожила 27 БпЛА. Также 19 дронов не достигли своих целей и были локально потеряны.  

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