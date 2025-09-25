У Києві не працює "Картка киянина" в метро: що сталося і як довго чекати відновлення

За даними КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", оновлення обладнання триватиме до 31 грудня 2025 року. На цей час багатофункціональні електронні картки "Муніципальна картка "Картка киянина" не працюватимуть для фіксації пільгового проїзду в метрополітені.

Містянам, у яких термін дії "Картки киянина" спливає протягом 2025 року, потрібно замінити її на нову. Це можна зробити у відділеннях АТ "Ощадбанк".