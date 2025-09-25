В Киеве не работает "Карточка киевлянина" в метро: что произошло и как долго ждать восстановления

По данным КП "Главный информационно-вычислительный центр", обновление оборудования продлится до 31 декабря 2025 года. В настоящее время многофункциональные электронные карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" не будут работать для фиксации льготного проезда в метрополитене.

Горожанам, у которых срок действия "Карточки киевлянина" истекает в течение 2025 года, нужно заменить ее на новую. Это можно сделать в отделениях АО "Ощадбанк".