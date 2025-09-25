RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве не работает "Карточка киевлянина" в метро: что произошло и как долго ждать восстановления

Фото: Карточка киевлянина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Веремеева

В столичном метро временно нельзя воспользоваться "Картой киевлянина" для льготного проезда. Причина - установка нового оборудования и программного обеспечения на турникетах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Печерскую райгосадминистрацию.

По данным КП "Главный информационно-вычислительный центр", обновление оборудования продлится до 31 декабря 2025 года. В настоящее время многофункциональные электронные карты "Муниципальная карта "Карточка киевлянина" не будут работать для фиксации льготного проезда в метрополитене.

Горожанам, у которых срок действия "Карточки киевлянина" истекает в течение 2025 года, нужно заменить ее на новую. Это можно сделать в отделениях АО "Ощадбанк".

Ранее РБК-Украина писало, что "Карточка киевлянина" дает жителям столицы право на льготы, скидки и доступ к электронным сервисам. Ее могут оформить льготники, зарегистрированные в Киеве, студенты, работники и внутренне перемещенные лица. Получить карту можно в отделениях "Ощадбанка", подав заявление и пакет документов.

Также мы писали, что участники боевых действий и лица с инвалидностью вследствие войны имеют право на бесплатный проезд в общественном, пригородном и междугородном транспорте. Однако водители частных маршруток иногда отказывают в льготе. Юрист объяснил, какой транспорт доступен бесплатно и куда жаловаться в случае нарушения прав.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевМетроЛьготы