У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його: фото

Київ, Понеділок 15 вересня 2025 10:52
UA EN RU
У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його: фото Працівник автомийки у стані сп'яніння викрав BMW (фото: facebook/KyivPolice)
Автор: Василина Копитко

У Києві 18-річний працівник автомийки у стані сп'яніння викрав BMW клієнта та спричинив ДТП. Столиці поліцейські його уже затримали.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на повідомлення поліції Києва у Facebook.

Деталі інциденту

Як повідомили у поліції Києва, до правоохоронців звернувся 24-річний місцевий мешканець із заявою про зникнення свого авто. Він залишив машину на обслуговування в автомийці, але згодом дізнався, що за його участі сталася аварія.

Правоохоронці встановили, що працівник сервісу, маючи доступ до ключів, пізно ввечері сів за кермо чужого автомобіля. Рухаючись по вулиці Набережно-Луговій, він не впорався з керуванням та врізався у стовп ліхтаря. На щастя, хлопець не постраждав.

У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його: фотоУ Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його: фото18-річний правцівник автомийки викрав авто клієнта і розбив його (фото: facebook/KyivPolice)

Яке покарання світить порушнику

Перевірка на стан сп’яніння порушника показала 0,98 проміле алкоголю. Автівку вилучили, а його затримали в порядку статті 208 КПК України.

Йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 289 ККУ - незаконне заволодіння транспортним засобом. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Києві працівник автомийки викрав BMW клієнта та розбив його: фотоЮнаку світить до 8 років позбавлення волі із конфіскацією майна (фото: facebook/KyivPolice)

Читайте також про те, що у Києві п’яна водійка Volkswagen збила військовослужбовицю на пішохідному переході та втекла. Проте її швидко затримала поліція.

Раніше ми писали про те, що на одній із зупинок у Києві маршрутне таксі врізалося в автобус. У результаті були постраждалі, зокрема серед пасажирів.

Київ ДТП Поліція Києва
