UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві на Позняках трамвай зійшов з рейок: є постраждалі

Фото: у Києві на Позняках на одній з вулиць трамвай зійшов з рейок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Надзвичайна подія трапилась у мікрорайоні Позняки, що в Києві. Там на одній з вулиці трамвайний вагон зійшов з колії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА.

Попередньо відомо, що інцидент трапився вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі . На місці події працюють аварійні служби та медики.

За даними КМДА, постраждали водій трамвая та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.

Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в у Бориспільському районі Київської області нещодавно легкове авто зіштовхнулося з автобусом, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДТППознякиКиїв