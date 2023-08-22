У Києві на Позняках трамвай зійшов з рейок: є постраждалі

Попередньо відомо, що інцидент трапився вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі . На місці події працюють аварійні служби та медики.

За даними КМДА, постраждали водій трамвая та 7 пасажирів. Усі постраждалі отримують медичну допомогу та, за необхідності, будуть госпіталізовані.

Рух трамваїв за маршрутами №8 і 28Д тимчасово обмежено.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в у Бориспільському районі Київської області нещодавно легкове авто зіштовхнулося з автобусом, внаслідок чого постраждали дев'ятеро людей.

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