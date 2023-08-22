В Киеве на Позняках трамвай сошел с рельсов: есть пострадавшие

Предварительно известно, что инцидент произошел на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе. На месте происшествия работают аварийные службы и медики.

По данным КГГА, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы.

Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Бориспольском районе Киевской области недавно легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали девять человек.

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