В Киеве на Позняках трамвай сошел с рельсов: есть пострадавшие

Происшествие случилось в микрорайоне Позняки в Киеве. Там на одной из улиц трамвайный вагон сошел с колеи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Предварительно известно, что инцидент произошел на улице Анны Ахматовой в Дарницком районе. На месте происшествия работают аварийные службы и медики.
По данным КГГА, пострадали водитель трамвая и 7 пассажиров. Все пострадавшие получают медицинскую помощь и, при необходимости, будут госпитализированы.
Движение трамваев по маршрутам №8 и 28Д временно ограничено.
Напомним, РБК-Украина писала о том, что в Бориспольском районе Киевской области недавно легковой автомобиль столкнулся с автобусом, в результате чего пострадали девять человек.
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