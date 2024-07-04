У Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого, - ДСНС

У Подільському районі Києва, під час гасіння пожежі , рятувальники виявили потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

До гасіння пожежі були залучені 14 одиниць техніки та 55 рятувальників. Вже о 18:24 пожежу було ліквідовано на площі 500 кв. м.

"Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння та передали його медикам", - додає ДСНС.

Фото: у Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого (t.me/dsns_telegram)

Пожежа у Києві

Сьогодні, 4 липня, у промисловій зоні Подільського району Києва загорілось складське приміщення, внаслідок чого над містом здійнявся великий чорний стовб диму.

Пізніше в ДСНС уточнили, що вогонь з однієї будівлі розповсюдився на сусідні склади.