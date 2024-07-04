ua en ru
Чт, 04 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого, - ДСНС

Четвер 04 липня 2024 19:21
UA EN RU
У Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого, - ДСНС Фото: у Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого (t.me/dsns_telegram)
Автор: Сергій Пишкін

У Подільському районі Києва, під час гасіння пожежі, рятувальники виявили потерпілого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

До гасіння пожежі були залучені 14 одиниць техніки та 55 рятувальників. Вже о 18:24 пожежу було ліквідовано на площі 500 кв. м.

"Під час гасіння рятувальники виявили потерпілого з підозрою на отруєння продуктами горіння та передали його медикам", - додає ДСНС.

Фото: у Києві на пожежі в Подільському районі виявили потерпілого (t.me/dsns_telegram)

Пожежа у Києві

Сьогодні, 4 липня, у промисловій зоні Подільського району Києва загорілось складське приміщення, внаслідок чого над містом здійнявся великий чорний стовб диму.

Пізніше в ДСНС уточнили, що вогонь з однієї будівлі розповсюдився на сусідні склади.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДСНС Київ
NEWS
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС, є поранені, - МАГАТЕ
Три дрони атакували підстанцію біля ЗАЕС, є поранені, - МАГАТЕ
DAILY
Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Вибори 202...5? та зміна Кабміну: що планують у Зеленського і де себе бачить опозиція