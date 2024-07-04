В Киеве на пожаре в Подольском районе обнаружили пострадавшего, - ГСЧС

В Подольском районе Киева, во время тушения пожара , спасатели обнаружили пострадавшего.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

К тушению пожара были привлечены 14 единиц техники и 55 спасателей. Уже в 18:24 пожар был ликвидирован на площади 500 кв. м.

"Во время тушения спасатели обнаружили пострадавшего с подозрением на отравление продуктами горения и передали его медикам", - добавляет ГСЧС.

Фото: в Киеве на пожаре в Подольском районе обнаружили потерпевшего (t.me/dsns_telegram)

Пожар в Киеве

Сегодня, 4 июля, в промышленной зоне Подольского района Киева загорелось складское помещение, в результате чего над городом поднялся большой черный столб дыма.

Позже в ГСЧС уточнили, что огонь из одного здания распространился на соседние склады.