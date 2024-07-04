У Києві на Подолі спалахнула велика пожежа: що відомо

Масштабна пожежа почалась у промисловій зоні в одному з районів Києва вдень четверга, 4 липня. Там горить складське приміщення.

Про це у коментарі РБК-Україна повідомив речник ДСНС України у місті Києві Павло Петров.

За даними ДСНС, у Києві на Подолі горить двоповерхове складське приміщення. Станом на 16:45 площа пожежі складає 400-500 метрів квадратних. Наразі рятувальники працюють над ліквідацією пожежі.

За попередніми даними, постраждалих на місці пожежі немає.

Нагадаємо, в соціальних мережах почали ширитись фото та відео масштабної пожежі в Києві на Подолі. Над містом здіймався великий чорний стовб диму.

Пізніше в ДСНС опублікували фото з місця пожежі та уточнили, що вогонь з однієюї будівлі розповсюдився на сусідні склади. Орієнтовна площа 500 квадратних метрів.

Фото: пожежа на Подолі 4 липня (t.me/dsns_telegram)

Раніше РБК-Україна повідомляло, що жителів Києва та області попередили про надзвичайний рівень пожежної небезпеки, який протримається кілька днів.

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