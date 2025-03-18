ua en ru
Ср, 19 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У Києві повторно пролунали вибухи: працює ППО

Вівторок 18 березня 2025 23:09
UA EN RU
У Києві повторно пролунали вибухи: працює ППО Фото: у Києві чути роботу ППО (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 18 березня, у Києві пролунали повторні звуки вибухів. В столиці працюють сили ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Києва Віталія Кличка та канал начальника КМВА Тимура Ткаченка.

Серія вибухів пролунала у столиці приблизно о 23:01. Через декілька хвилин інформацію прокоментували офіційно.

"На правому березі столиці працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", - написав Кличко.

Начальник КМВА Тимур Ткаченко теж наголосив, щоб кияни залишалися в безпечних місцях.

Перед вибухами у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування дронів по Києву.

Де оголосили тривогу

Станом на 23:09 сигнал повітряної тривоги продовжується у Київській, Житомирській, Вінницькій, Чернігівській ч Сумській, Полтавській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській Запорізькій та Донецькій областях.

У Києві повторно пролунали вибухи: працює ППО

Нагадаємо, що декілька годин тому у Києві також було чути звуки вибухів. Тоді військові попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Ударів не зупинити? Чи утримається Путін від обстрілів України, домовляючись із Трампом
Ударів не зупинити? Чи утримається Путін від обстрілів України, домовляючись із Трампом
DAILY
Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Андрій Сибіга: Росія не має висувати жодних умов для початку перемир'я