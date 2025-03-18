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В Киеве повторно прогремели взрывы: работает ПВО

Вторник 18 марта 2025 23:09
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В Киеве повторно прогремели взрывы: работает ПВО Фото: в Киеве слышна работа ПВО (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Поздно вечером, 18 марта, в Киеве раздались повторные звуки взрывов. В столице работают силы ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко и канал начальника КГВА Тимура Ткаченко.

Серия взрывов прогремела в столице примерно в 23:01. Через несколько минут информацию прокомментировали официально.

"На правом берегу столицы работают силы ПВО. Находитесь в укрытиях", - написал Кличко.

Начальник КГВА Тимур Ткаченко тоже подчеркнул, чтобы киевляне оставались в безопасных местах.

Перед взрывами в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения дронов по Киеву.

Где объявили тревогу

По состоянию на 23:09 сигнал воздушной тревоги продолжается в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черниговской ч Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской Запорожской и Донецкой областях.

В Киеве повторно прогремели взрывы: работает ПВО

Напомним, что несколько часов назад в Киеве также были слышны звуки взрывов. Тогда военные предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения.

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