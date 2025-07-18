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У Києві повторно оголосили тривогу, лунають вибухи

П'ятниця 18 липня 2025 21:46
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У Києві повторно оголосили тривогу, лунають вибухи Ілюстративне фото: у Києві на тлі атаки "Шахедів" повторно оголосили тривогу (facebook.com PvKPivden )
Автор: Наталія Кава

Російська армія ввечері, 18 липня, атакує столицю ударними дронами типу. У Києві лунають вибухи.

РБК-Україна розповідає все, що відомо про повітряну тривогу у столиці.

Близько 21:30 у Києві знову було оголошено сигнал тривоги. Повітряні сили та місцева влада попередила про загрозу ударних дронів для міста. Ворожі безпілотники рухаються до столиці зі сторони Броварів.

Близько 21:40 у Києві пролунали вибухи через роботу ППО по "Шахедах".

"У Києві працюють сили ППО! Не залишайте укриттів", - повідомив Кличко.

Варто нагадати, що мешканців регіонів, де оголошено повітряну тривогу, закликають зберігати спокій і за наявності загрози негайно пройти в укриття. Водночас в Україні заборонено фіксувати на відео чи фото роботу сил протиповітряної оборони.
У Києві повторно оголосили тривогу, лунають вибухи

Варто нагадати, що деякий час тому у Києві вже оголошувалась тривога через загрозу балістики з півночі та півдня. Однак тоді Повітряні сили повідомляли про швидкісні цілі у напрямку Полтави та Дніпра.

Детально про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Джерела: Повітряні сили, мер міста Віталій Кличко, КМДА, карта повітряних тривог.

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Київ Війна в Україні Повітряна тривога Атака дронів
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