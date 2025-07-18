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В Киеве повторно объявили тревогу, раздаются взрывы

Пятница 18 июля 2025 21:46
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В Киеве повторно объявили тревогу, раздаются взрывы Иллюстративное фото: в Киеве на фоне атаки "Шахедов" повторно объявили тревогу (facebook.com PvKPivden )
Автор: Наталья Кава

Российская армия вечером, 18 июля, атакует столицу ударными дронами типа. В Киеве раздаются взрывы.

РБК-Украина рассказывает все, что известно о воздушной тревоге в столице.

Около 21:30 в Киеве снова был объявлен сигнал тревоги. Воздушные силы и местные власти предупредили об угрозе ударных дронов для города. Вражеские беспилотники движутся к столице со стороны Броваров.

Около 21:40 в Киеве прогремели взрывы из-за работы ПВО по "Шахедам".

"В Киеве работают силы ПВО! Не покидайте укрытий", - сообщил Кличко.

Стоит напомнить, что жителей регионов, где объявлена воздушная тревога, призывают сохранять спокойствие и при наличии угрозы немедленно пройти в укрытие. В то же время в Украине запрещено фиксировать на видео или фото работу сил противовоздушной обороны.
В Киеве повторно объявили тревогу, раздаются взрывы

Стоит напомнить, что некоторое время назад в Киеве уже объявлялась тревога из-за угрозы баллистики с севера и юга. Однако тогда Воздушные силы сообщали о скоростных целях в направлении Полтавы и Днепра.

Подробно об этом - читайте в материале РБК-Украина.

Источники: Воздушные силы, мэр города Виталий Кличко, КГГА, карта воздушных тревог.

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