У Києві повторні вибухи, працює ППО

У Києві 16 грудня під час масштабної повітряної тривоги знову пролунали вибухи у двох районах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Про вибухи повідомляють у Дніпровському та Голосіївському районах.
При цьому начальник КМВА Сергій Попко зазначає, що це робота ППО.
Нагадаємо, сьогодні вранці в усіх областях України оголосили повітряну тривогу. РБК-Україна повідомляє усі подробиці чергової атаки окупантів.
Окрім того, в Україні виникли масові перебої зі світлом через удари росіян.
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