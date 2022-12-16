В Киеве повторные взрывы, работает ПВО

О взрывах сообщается в Днепровском и Голосеевском районах.

При этом начальник КМВА Сергей Попко отмечает, что это работа ПВО.

Напомним, сегодня утром во всех областях Украины была объявлена воздушная тревога. РБК-Украина сообщает все подробности очередной атаки оккупантов.

Кроме того, в Украине возникли массовые перебои со светом из-за ударов россиян.

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