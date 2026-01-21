У Києві відновили подачу води: чому на верхніх поверхах її може не бути

Нагадаємо, через постійні атаки РФ в країні запровадили режим надзвичайної ситуації в енергетиці. Найскладніша ситуація наразі у Києві, де після ударів окупанта 9 січня і подальших атак виникли серйозні проблеми з теплом, водою та світлом.

З 15 січня в столиці працює спеціальний штаб, створений за дорученням президента для ліквідації наслідків обстрілів.

Вже понад десять днів кияни живуть в умовах аварійних відключень електрики, які діють без чітких графіків, а в деяких будинках досі відсутнє опалення.