В Киеве возобновили подачу воды: почему на верхних этажах ее может не быть

По состоянию на утро 21 января, ремонтные бригады совместно с энергетиками ликвидировали последствия повреждений, что позволило запустить все ключевые узлы водоснабжения. Сейчас объекты города работают в нормальном режиме.

В службе напомнили жителям многоэтажек, что подача воды зависит от присутствия электроэнергии:

"На верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", - отметили в заметке.