Общество Образование Деньги Изменения

В Киеве возобновили подачу воды: почему на верхних этажах ее может не быть

Иллюстративное фото: в столице восстановили водоснабжение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Яна Коваль

В Киеве специалисты "Киевводоканала" и энергетики полностью восстановили подачу воды после завершения ремонтных работ на водопроводных объектах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление "Киевводоканал".

По состоянию на утро 21 января, ремонтные бригады совместно с энергетиками ликвидировали последствия повреждений, что позволило запустить все ключевые узлы водоснабжения. Сейчас объекты города работают в нормальном режиме.

В службе напомнили жителям многоэтажек, что подача воды зависит от присутствия электроэнергии:

"На верхние этажи вода подается благодаря отдельным подкачивающим насосам, которые не будут работать при отсутствии электроэнергии. Поэтому на последних этажах может отсутствовать водоснабжение, даже если в вашем районе услуга уже восстановлена", - отметили в заметке.

 

Напомним, из-за постоянных атак РФ в стране ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетике. Самая сложная ситуация сейчас в Киеве, где после ударов оккупанта 9 января и последующих атак возникли серьезные проблемы с теплом, водой и светом.

С 15 января в столице работает специальный штаб, созданный по поручению президента для ликвидации последствий обстрелов.

Уже больше десяти дней киевляне живут в условиях аварийных отключений электричества, которые действуют без четких графиков, а в некоторых домах до сих пор отсутствует отопление.

КиевВодоснабжениеОтключения света