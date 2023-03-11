У Києві повністю відновили теплопостачання після удару РФ

Сьогодні, 11 березня, роботу централізованого теплопостачання в Києві відновили в повному обсязі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Мер столиці повідомив, що комунальники ще працюють над видаленням повітря в системах опалення окремих будинків. Не дивлячись на це, за його словами, теплогенеруюче обладнання працює в оптимальних параметрах.

"Електро- та водопостачання в столиці також функціонує в штатному режимі", - зауважив Кличко.

Нагадаємо, 9 березня Росія атакувала столицю ракетами та дронами. Зокрема, у Голосіївському районі ракета "Кинджал" влучила в об'єкт інфраструктури.

У столиці через атаку екстрено вимкнули світло, через що 40% будинків опинились без опалення.

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